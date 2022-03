Ucraina: Tajani, Berlusconi il più adatto a mediare

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Berlusconi sarebbe la persona più adatta a svolgere un ruolo di mediazione. Mediazione significa pace. Servirebbe un'investitura internazionale per la mediazione, ma quello che può fare lui lo farà". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a Mattino Cinque. "Berlusconi sta lavorando per la pace con tutti i contatti internazionali che ha - ha aggiunto - è già stato capace di mettere attorno a un tavolo Putin e Bush, facendo sì che la Russia si avvicinasse alla Nato e all'Occidente, da allora però non è stato fatto più niente". (ANSA).