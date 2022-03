Meloni, voto a scatola chiusa su catasto è gravissimo

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "E' gravissimo che il governo consideri un tema da fiducia la riforma del catasto, che riguarda una cosa sacra per gli italiani com'è la prima casa. Vuol dire di fatto pretendere che il Parlamento voti a scatola chiusa in un momento come questo un aumento, non sappiamo di quanto, di tutta la tassazione legata alla casa". A dirlo all'ANSA è la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando della delega fiscale. (ANSA).