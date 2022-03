Dl Covid: governo porrà questione fiducia al Senato

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il governo porrà la questione di fiducia sul decreto Covid per l'obbligo vaccinale in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, che sarà all'esame del Senato oggi dalle 11. E' quanto emerso al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera e deve essere convertito in legge entro l'8 marzo. (ANSA).