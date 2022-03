M5s: Conte, mi sottoporrò a una nuova votazione

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti di un Tribunale, che in prima istanza ha emesso un provvedimento a noi favorevole e in seconda istanza la sospensiva. Faremo tabula rasa, il 10 e 11 marzo rinnoveremo la votazione statutaria, tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Non abbiamo mai paura della democrazia e del voto, è bello esercitarli anche continuamente. Io stesso mi sottoporrò a una nuova votazione, con tutte le conseguenze di un voto democratico". Lo ha detto il leder del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5. (ANSA).