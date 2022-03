Ucraina: Draghi ringrazia Camere,compatta condanna orrore

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Vi ringrazio per la profondità, l'ampiezza, la consapevolezza del momento sofferto che stiamo tutti attraversando e della decisione sofferta che oggi occorre prendere, ma devo ringraziarvi anche per la compattezza nella condanna dell'orrore". Così il premier Mario Draghi in replica alla Camera sulla crisi Ucraina. (ANSA).