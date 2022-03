Ucraina: non guidare con Putin, vai in bici, meme sui social

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Quando guidi un'auto, guidi con Putin! - Vai sulla tua bicicletta oggi!". E' il meme che sta girando in queste ore sui social, adattamento di un manifesto di propaganda bellica americana degli anni '40. E' opera di un utente anonimo di Twitter, @no_face, e in Italia è stato rilanciato dal sito di ciclismo Bikeitalia. Il manifesto originale era stato disegnato nel 1943 da Weimer Pursell per l'Ufficio dell'Amministrazione dei prezzi Usa. Diceva "Quando guidi da solo, guidi con Hitler - Iscriviti oggi a un Club di mobilità condivisa". Era un invito agli automobilisti americani a viaggiare in gruppo, per risparmiare il carburante, necessario per lo sforzo bellico. @no_face ha trasportato questa propaganda bellica anni '40 nello scenario odierno della guerra in Ucraina. L'appello è ad andare in bicicletta, per non consumare il carburante venduto dalla Russia e non finanziare così la sua aggressione. (ANSA).