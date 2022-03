Ucraina: l'ambasciata d'Italia in trasferimento a Leopoli

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - In ragione del deterioramento della situazione di sicurezza a Kiev e della conseguente impossibilità di garantire una piena funzionalità, è in corso il trasferimento a Leopoli dell'Ambasciata d'Italia a Kiev per continuare a svolgere le proprie funzioni, così come altre ambasciate già trasferitesi, che erano presenti a Kiev. Lo fa sapere la Farnesina. (ANSA).