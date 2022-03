Ucraina: Cremlino, troppo presto per valutazione negoziati

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - E' "troppo presto per dare una valutazione" dei negoziati sul conflitto in Ucraina. Lo sostiene il Cremlino. "Certamente al presidente è stato riferito" dei risultati dei colloqui di ieri tra una delegazione russa e una ucraina. "Per ora è presto per fare delle valutazioni. Non vorremmo darle prematuramente. Dobbiamo ancora analizzare e poi pensare alle prospettive", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. (ANSA).