Neil Diamond vende il catalogo a Universal Music

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Anche Neil Diamond, dopo Bob Dylan, Bruce Springsteen e da ultimo Sting, ha venduto il suo intero catalogo musicale e i diritti su tutte le registrazioni alla Universal Music Group (UMG). L'annuncio del musicista di "Sweet Caroline" e di Umg non precisa la somma pagata: incluse nell'accordo sono canzoni iconiche come "Red Red Wine", "Solitary Man" e "You Don't Bring Me Flowers", molte note anche grazie alle cover realizzate da altri artisti. (ANSA).