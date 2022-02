Salvini, Ucraina in Europa? Calibrare ogni proposta

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 28 FEB - "In questo momento urge tornare alla pace. Bisogna calibrare ogni proposta che ci deve far pensare se l'avvicina o l'allontana. Quello che esaspera gli animi e i conflitti in questo momento non serve": Matteo Salvini ha risposto così, conversando con i giornalisti, a una domanda su un'eventuale ingresso in Europa dell'Ucraina. (ANSA).