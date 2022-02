Ucraina: Jerusalem Post, Abramovich nelle trattative

(ANSA) - TEL AVIV, 28 FEB - Roman Abramovich, su richiesta dell'Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui il milionario russo con passaporto anche israeliano è "stato richiesto dall'Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni". (ANSA).