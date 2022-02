Fisco: svolta alle Entrate, lo sportello è in videocall

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Una gran parte di pratiche col Fisco, quelle più diffuse, potranno essere fatte anche in videocall, da casa e dall'ufficio, senza fare code, esattamente come se ci si rivolgesse ad uno sportello reale. E' stato attivato, ed è subito operativo, il servizio di videochiamata per dialogare "in diretta" con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. E' così possibile - informa l'Agenzia delle Entrate guidata da Ernesto Maria Ruffini - ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e chiedere il duplicato della tessera sanitaria con una videocall dal proprio computer, tablet o smartphone. "Con il nuovo servizio di videochiamata - afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini - è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell' agenzia direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini". Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell'Agenzia (Home - Contatti e assistenza - Prenota un appuntamento) sia sulla App "Agenzia Entrate", selezionare l'argomento di interesse e scegliere la data e l'ora. La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare (ANSA).