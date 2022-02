Ucraina:Salvini,Russia ha invaso e ha torto ma va fermata guerra

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Qui non siamo a Risiko. C'è una minaccia nucleare. Bisogna reagire con forza e fermezza. Non vorrei che l'Italia tornasse in guerra ed è incredibile come qualcuno a sinistra attacchi chi cerca di costruire pace. Il problema non è essere amici o nemici di Putin. La Russia ha invaso ed è ovviamente dalla parte del torto. Gli ucraini si stanno difendendo e vanno aiutati". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a Mattino Cinque. "Quanto al nucleare, penso debba servire a riscaldare le nostre città... Oggi va fermata la guerra, la priorità è questa e nessun'altra", conclude. (ANSA).