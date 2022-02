++ Gas: chiude ad Amsterdam in forte calo (-30%) ++

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Chiusura in forte calo ad Amsterdam per i future sul gas, in preda ad una volatilità estrema dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il benchmark del gas europeo, che ieri era schizzato al rialzo del 51%, oggi è crollato del 29,7%, scendendo da 134,5 a 94,5 euro al megawattora. (ANSA).