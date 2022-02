Ucraina: reporter altoatesina, 'vengono colpiti i condomini'

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - "Abbiamo dormito tutti pochissimo, neanche volendo ci riuscirei. Ormai vengono colpiti anche normali condomini. A Kiev si sentono solo le sirene, la metropoli è deserta". Lo racconta la giornalista altoatesina Daniela Prugger ai microfoni dell'emittente ORF. "C'è una paura incredibile, anche se la fiducia nell'esercito è ancora altissima", continua. "È una sensazione terribile che ora le armi vengano distribuite per strada. Stiamo vivendo uno scenario di guerra del passato", afferma Prugger. Un rientro in Alto Adige non è più possibile perché non esistono più vie di fuga sicure, spiega la giornalista. (ANSA).