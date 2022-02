Ucraina: Gentiloni, 'impatto limitato su economia europea'

(ANSA) - PARIGI, 25 FEB - L'impatto sull'economia dell'Unione europea della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina è "da una parte limitato perché le relazioni commerciali con la Russia non sono così' importanti per l'Unione. D'altra parte sappiamo che la questione dell'energia sarà importante come rischio per le nostre previsioni economiche e questo richiederà delle misure" mirate, tra l'altro, "all'autonomia e l'indipendenza" energetica. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando all'Ecofin informale di Parigi. "Certo che pagheremo un prezzo economico per questa guerra", ha detto ancora Gentiloni, aggiungendo che "oggi parleremo anche di questo. Di come questa guerra avrà un impatto sulle nostre economie. Penso ci sarà un impatto ma il costo della reazione a questa invasione, a questa violazione delle regole internazionali" da parte della Russia di Vladimir Putin. "è un costo che dobbiamo sostenere. (ANSA).