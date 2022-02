Ucraina:Salvini,non riconoscere nuovo governo imposto con bombe

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Nel caso in cui l'attacco russo in Ucraina portasse a un nuovo governo l'Italia lo riconoscerebbe? La domanda è stata posta al leader della Lega, Matteo Salvini intervenuto a Radio Anch'io che nel rispondere non ha dubbi: "i governi imposti con le bombe non vanno riconosciuti. Come in Afghanistan. Ma ora l'occidente deve ritrovare la sua anima. Basta fughe. Non pagano". (ANSA).