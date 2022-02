Sean Penn in Ucraina a filmare documentario su attacco russo

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - Sean Penn è in Ucraina per filmare un documentario sull'invasione russa. Lo riporta oggi "Newsweek". L'attore premio Oscar per "Milk" è stato visto oggi a Kiev durante una conferenza stampa di autorità ucraine. Il documentario, su cui Penn è al lavoro da mesi, è una produzione di Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content. L'attore è stato già in Ucraina l'anno scorso per preparare le riprese con incontri con le forze armate locali. Foto della visita di novembre furono pubblicate all'epoca dal servizio stampa dell'esercito di Kiev. Stavolta, dal suo arrivo la scorsa settimana, l'attore ha incontrato membri dell'ufficio del presidente e la vice-primo ministro Iryna Vereshchuk, giornalisti locali e militari. Sean Penn ha al suo attivo vari progetti su operazioni anti-guerra e umanitarie. Tra questi il documentario "Citizen Penn" imperniato sui suoi sforzi in risposta al terremoto di Haiti nel 2010. (ANSA).