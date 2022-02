Borsa: Europa resta pesante dopo Wall street, crolla Mosca

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente sempre pesantissimi dopo l'avvio di Wall street, che ora perde l'1,9% con l'indice Dow Jones e l'1,5% con il Nasdaq: la Borsa di Milano resta la peggiore con un calo che sfiora i cinque punti percentuali (Ftse Mib -4,8%), seguita da Francoforte (-4,4%), Parigi (-4%) e Madrid, che cede il 3,7%. In ribasso attorno ai tre punti percentuali Londra e Amsterdam. In Piazza Affari sempre violente vendite su Unicredit (che cede il 13%), Pirelli (-11%) e Intesa, in calo di nove punti, mentre Leonardo rimbalza del 2,5% sulle prospettive dei gruppi della Difesa. Lo spread Btp-Bund resta calmo sui 174 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,88%. Il gas naturale sui mercati europei è ripartito e sale del 40% a 124 euro al Megawattora, anche se resta lontano dal picco di 166 euro in chiusura del 21 dicembre scorso. Petrolio in crescita del 7-8% rispetto all'avvio, il rublo cede quasi il 5% rispetto all'euro, mentre la Borsa di Mosca crolla tra il 35 e il 40% a seconda dei diversi indici. (ANSA).