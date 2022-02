Mes: Salvini, ratifica riforma? Non è urgenza per nessuno

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il disegno di legge per la ratifica della riforma del Mes annunciato dal ministro dell'Economia Daniele Franco "non mi sembra un'urgenza per nessuno". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con Radio Libertà. "Non mi sembra proprio il momento di affrontare queste questioni. Lo avrei detto ieri, lo dico a maggior ragione oggi: occupiamoci di lavoro, di spendere bene i soldi a disposizione, però non infiliamoci in altri dibattiti e problemi, ce ne sono già abbastanza sul tavolo di nodi da risolvere", ha aggiunto Salvini. (ANSA).