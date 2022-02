Ucraina:Salvini, non si usi tragedia per beghe maggioranza

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Spero proprio di no. Se qualcuno usa per polemica politica italiana, per beghe interne, quella che è una tragedia, dimostra di essere un piccolo uomo. Non so se qualcuno lo sta facendo. Bisogna unirsi tutti per fermare questa tragedia". Così ha risposto su Radio Libertà il leader della Lega Matteo Salvini, alla domanda se la crisi Ucraina-Russia possa influire sulla maggioranza di Governo. "Se qualcuno usa questa crisi in chiave interna per equilibri di maggioranza è veramente fuori dal mondo", ha aggiunto Salvini. (ANSA).