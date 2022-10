Storie di imprese d’eccellenza in «Pole Position» assieme a Denny Mendez

L’attrice e conduttrice Denny Mendez torna al timone di Pole Position, in onda oggi su Sky sul nuovo canale 511, sul digitale terrestre sul canale 260 e su TiVùsat sul canale 61, il programma di «Business 24 Tv» rivolto alle imprese e specializzato nelle interviste ad imprenditori e manager.

Ogni settimana la Mendez incontrerà imprenditori e manager sia italiani che internazionali, scelti tra le eccellenze del mondo lavorativo, per intervistarli.

«Sono felice di tornare alla conduzione di Pole Position - dice Mendez, che nel ‘96 fu eletta Miss Italia -. Conoscerò, attraverso delle interviste approfondite numerosi imprenditori italiani e non solo che ci faranno conoscere le loro realtà lavorative. È un momento ancora delicato per le imprese di tutto il mondo e il mio obiettivo è di mostrare al pubblico quello che le aziende hanno da offrire. Come conduttrice posso affermare che dietro a Pole Position non c’è solo semplice lavoro, ma si creano anche dei bellissimi rapporti empatici con chi hai di fronte. Il programma ha sempre fatto ottimi ascolti ed è il programma di punta di “Business 24” e mi auguro che voli sempre più in alto».

Sono tante le aziende, così come gli imprenditori e i brand nazionali e internazionali, che hanno deciso di raccontarsi all’interno dei vari format televisivi di «Business24» per dare idee, parlare di innovazioni e know-how delle proprie imprese, riuscendo spesso anche a trovare nuove collaborazioni con possibili partner aziendali.

Pole Position è un programma sulle storie di successo delle imprese di eccellenza, raccontate in modo semplice e veloce e si può seguire il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 20.[red.spett.]