Imperdibile «The old man» potente storia di spionaggio con un cast ricco di stelle

Dan Chase, ex agente della Cia, vive come un eremita da qualche parte nella provincia americana. Gli fanno compagnia la voce della figlia al telefono e due molossi tanto belli quanto terrificanti. I giorni sono quieti, la notti tormentate dalla prostata e dal fantasma della moglie defunta. Poi qualcuno si introduce di soppiatto nel suo salotto e Dan ritrova subito il suo istinto di sopravvivenza. Riprese le armi e la strada affronta il suo passato. Adattato dal romanzo omonimo di Thomas Perry, The Old Man è in primo grado una spy story, relativamente classica, che si appoggia sul faccia a faccia tra due veterani dei servizi segreti. Ma è l’ambiguità dei suoi personaggi, nessuno escluso, il cuore battente del suo racconto. Al ritmo di epifanie e momenti intimi, più pregnanti di qualsiasi scena d’azione, la serie rivela le ferite e la vera natura del suo eroe discreto, seguendo false piste e combinando più livelli di tensione: il thriller politico col dramma familiare, la riflessione sulla senescenza con le incursioni nel passato, l’Afghanistan degli anni Ottanta e dell’invasione sovietica. Tra manipolazioni tragiche della Cia e romance proibiti, The Old Man abbandona progressivamente il suo mistero esplicitando il silenzio di due uomini imbrigliati in una tela di rancori covati e geopolitica. Jeff Bridges, imperiale tra Lebowski e Bourne, rumina la vecchiaia e lotta come può contro il tempo e gli avversari che hanno la metà dei suoi anni. John Lithgow, impassibile e imponente doppio, dona corpo e replica alla loro relazione immateriale. In mezzo, Amy Brenneman ri-gioca il personaggio di Heat e dissimula dietro la malinconia un’insospettabile potenza interiore. Disponibile su Disney+, The Old Man vi farà dimenticare di respirare.