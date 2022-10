Fenomeno Dahmer il fascino del mostro più visto al mondo

Se vi aspettate omicidi efferati o scene splatter rimarrete delusi, eppure la serie Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, che ripercorre la vicenda del cannibale di Milwaukee, in streaming da fine settembre 2022, è ancora oggi tra le più viste di Netflix. Interpretato da Evan Peters, Jeffrey Dahmer, tra il 1978 e il 1991 ammazza 17 persone (soprattutto giovani e gay), ma come ricordiamo bene non uccide solo le sue vittime: le violenta e le mangia. Atrocità che esegue praticamente indisturbato, in un’America in cui le comunità minoritarie sono abbandonate, praticamente ignorate, quella nera in particolare. I primi episodi raccontano infanzia e adolescenza, la madre depressa, il padre (straordinario Richard Jenkins) con cui trascorre il tempo dissezionando carcasse di animali morti. Questa parte, in teoria, è la meno interessante: la ricostruzione del passato di Dahmer non suscita infatti nessuna empatia o compassione nei confronti del serial killer. Ma se l’intento era avvicinare il pubblico al mostro senza giustificarlo, raccontarlo come un essere umano deformato da una perversione senza nome, allora la sfida è riuscita. Perché l’impennata emotiva c’è e arriva quando viene finalmente scoperto e arrestato: la ricostruzione del modus operandi, attraverso la testimonianza della vicina Glenda (Niecy Nash, bravissima), è da brivido e Peter Evans superlativo. Sullo sfondo brilla come una lettera scarlatta l’indifferenza politica, la negligenza della polizia di fronte alle numerose richieste di aiuto del quartiere, alla verità delle famiglie distrutte. Creata da Ryan Murphy, tra i registi c’è Jennifer Lynch e quando c’è si vede la differenza.