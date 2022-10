Craig e Kidman per la favola «La bussola d’oro»

In un universo parallelo dominato da una potente organizzazione, il Magisterium, ogni persona ha al suo fianco un daimon, la propria anima in forma animale, con cui comunica e che rimane nelle vicinanze. Lyra, dodicenne orfana vive nel nel suo daimon Pantalaimon al Jordan College di Oxford con suo zio, Lord Asriel, un ricco scienziato di cui si fida molto. Giunge poi l’affascinante Mrs. Coulter...

La bussola d’oro, film del 2007 diretto da Chris Weitz, in onda stasera alle 21 su Sky Cinema Family, vede Nicole Kidman, reduce all’epoca da Moulin Rouge e Daniel Craig, che era il nuovo James Bond, uniti in questa super produzione del filone fantasy. Nel cast Dakota Blue Richards, Eva Green e Christopher Lee. Protagonisti spiriti e streghe, esoterismo, demoni e misteriose entità. La pellicola, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Philip Pullman, primo volume della trilogia Queste oscure materie, vinse l’Oscar per i Migliori effetti speciali.

Ma torniamo a Lyra che, ad un certo punto, scopre l’esistenza della Polvere, una bizzarra particella naturale di cui l’organizzazione detiene il potere. Lyra vede un agente del Magisterium spargere del veleno in un vino per farlo bere a Lord Asriel, ma lei glielo impedisce salvandogli la vita. Un giorno Asriel mostra ad altri studiosi che la polvere esistente al Polo Nord collega infiniti mondi e parte per un’altra spedizione. Così, Lyra viene affidata a Marisa Coulter, una donna ricca e potente. Inoltre, il maestro del college le consegna un aletiometro, uno strumento simile a una bussola d’oro, in grado di rispondere a qualsiasi domanda per mezzo di un complesso sistema di simboli.