Alta tensione e fiato sospeso con «Munich Games» mezzo secolo dopo la strage

Cinquant’anni dopo la strage avvenuta a Monaco per i giochi olimpici, da cui sono stati tratti documentari e film, tra tutti Munich di Steven Spielberg, Michal Aviram, famosa per Fauda (per chi non l’avesse vista merita di essere recuperata) immagina un replay ma con ben altre implicazioni. Nel ‘72 l’evento fu organizzato con l’obiettivo di esaltare la rinascita della Germania dopo il nazismo, invece è rimasta nell’immaginario come una grandissima tragedia: l’assassinio della squadra israeliana per mano di un gruppo di terroristi del gruppo palestinese Settembre Nero. Il 5 settembre un commando fece irruzione nel villaggio olimpico e prese in ostaggio atleti e allenatori, il resto è noto.

Di questi tempi i sei episodi di Munich Games, in streaming su Sky e Now, non sembrano fantascienza, anzi. Scrittura, regia e montaggio non lasciano spazio alla minima distrazione. La premessa è che Monaco, nell’anniversario dell’attacco decida di ospitare un’amichevole di valore simbolico, una partita di calcio fra una squadra di Tel Aviv e una del posto. Pochi giorni prima però Oren Simon (Yousef Sweid), un agente dal Mossad intercetta un messaggio in un forum del dark web e improvvisamente l’impensabile diventa possibile, così viene spedito a Monaco e affiancato da Maria Köhler (Seyneb Saleh), un’agente della polizia tedesca, di origini libanesi. Incominciano le indagini: le implicazioni e i rischi a livello politico sono altissimi, gli occhi del mondo sono puntati sulla partita, nessuno può permettere che avvenga un altro massacro. La storia si segue col fiato sospeso mentre dietro le quinte sboccia anche la passione.