«Bla Bla Baby»: in questo asilo il linguaggio dei neonati diventa comprensibile agli adulti

Arriva su Sky «Bla Bla Baby», divertente commedia firmata da Fausto Brizzi, in prima tv questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su Now e disponibile on demand.

Protagonista è Alessandro è Preziosi, nei panni di un uomo che si ritrova a gestire un dono davvero speciale: comprendere i vagiti dei bambini dell’asilo nido in cui lavora. Al suo fianco Matilde Gioli e un ricco cast che comprende Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.

Luca (Alessandro Preziosi), quarantacinque anni, lavora nell’ asilo nido in una grande azienda, la Green Light, dove conosce Silvia (Matilde Gioli), splendida e giovane madre single in carriera: ogni mattina i due si incontrano all’asilo, quando la donna lascia il piccolo Martino nelle mani di Luca e delle sue colleghe Celeste (Maria Di Biase) e Doriana (Chiara Noschese).

I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. Fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano (Massimo De Lorenzo), mangia un omogeneizzato alla platessa «contaminato». Il giorno dopo le voci incomprensibili dei bambini per incanto diventano per Luca parole di senso compiuto.

Insieme ad Ivano, a Luca viene l’idea di sfruttare questo suo nuovo «dono» per creare una nuova App, Bla Bla Baby, in grado di comprendere i neonati ed entrare nelle grazie di Silvia.