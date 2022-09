«Morbius», quando la cura diventa una sfida disperata

Dopo il successo al cinema (il film ha incassato 74 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 90 milioni di dollari in altri territori, per un totale mondiale di 164 milioni di dollari), arriva su Sky in prima tv Morbius, in programma questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K. Il film si può guardare in streaming su NOW ed è disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Morbius è uno dei personaggi più irresistibili e conflittuali del Sony Pictures Universe of Marvel Characters e per la sua comparsa sul grande schermo ha il volto del premio Oscar Jared Leto, che si è trasformato nell’enigmatico antieroe Marvel.

Con lui nel cast ci sono: Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. La regia è di Daniel Espinosa.

La trama di Morbius narra la vicenda di un medico affetto da una rara e grave malattia ematica.

L'uomo è determinato a salvare chi è tormentato dal suo stesso destino.

Così il dottor Morbius si lancia in una sfida disperata. Se inizialmente sembra un grande successo, poi in lui si scatenano forze oscure.

Il bene avrà la meglio sul male, o Morbius soccomberà alle sue nuove, misteriose necessità?

Morbius è un film nel quale la figura del protagonista mostra la debolezza della malattia (nel medico si scatena una forma di vampirismo transgenico che concede addirittura abilità sovrumane ma esclude però tutte le forme legate alle superstizioni e alle leggende che ruotano intorno ai vampiri. Il film solleva interrogativi sui molteplici volti della scienza.