«Truth be told», indagini su crimini ingarbugliati e difficili svelati attraverso un podcast

Al posto di una serie tratta da un podcast, la protagonista di Truth Be Told, in streaming su Apple Tv+, usa un podcast per indagare crimini ingarbugliati, mischiando vicende personali. Le storie sono accattivanti, anche se non sempre lineari o con il finale azzeccato, ma sta di fatto che la terza è già in produzione. Lei è Poppy Parnell (Octavia Spencer, immensa), diventata famosa (nella prima stagione) per un reportage di cronaca che ha portato all’arresto di un adolescente, Warren Cave.

Vent’anni dopo saltano fuori nuove prove che potrebbero scagionarlo, presa dal senso di colpa Poppy decide di fare di tutto per dimostrare che è innocente. La trama è elaborata, c’è il marito che ha paura si metta nei guai e comunque Poppy è talmente presa dal lavoro che è totalmente assente dalla loro quotidianità, anche emotivamente (c’è un ex di mezzo che la aiuta con il caso). Le cose peggiorano ma Poppy ne esce a testa alta, però con il cuore spezzato. Nella seconda stagione (che si può guardare senza aver visto la prima), il personaggio principale è Mica Keith (Kate Hudson, anche lei bravissima), amica di infanzia di Poppy e guru di un impero che offre consigli, riparo, sicurezza a chi ne ha più bisogno. Una carriera incredibile partita da un libro in cui ha raccontato apparentemente la sua storia di ragazza senzatetto. Il primo episodio parte come una bomba: all’inaugurazione della mostra di Mica, il suo compagno, che Poppy conosce da anni e a cui vuole molto bene, viene ritrovato morto nel bagno con un altro ragazzo. Da qui comincia l’indagine della polizia e di Poppy, che questa volta rischia tutto. A proposito di donne forti.