«The White Lotus» alle Hawaii paradiso e inferno

Guardare The White Lotus su Now è un’esperienza singolare, come i suoi titoli di testa. Su una carta da parati coloniale, scimmie, uccelli, frutta, piante delineano le traiettorie dei personaggi a venire. In fondo ai titoli sbarchiamo in un paradiso tropicale ma intravediamo l’inferno. Perché la serie di Mike White (Enlightened – La nuova me), ambientata alle Hawaii, punta la decadenza occidentale e avanza verso la catastrofe. Autore discreto e consistente, White orchestra un’inarrestabile escalation di ostilità tra il personale di un resort hawaiano e i suoi ricchi clienti, tutti americani, tutti sgradevoli, tutti ossessionati da loro stessi.

Sotto un sole a picco e lontani dalle mille cose che occupano il loro quotidiano, le angosce esistenziali montano e diventano terreno fertile per una feroce satira sociale. Borderline e capricciosi, tra camere di lusso, bar sulla spiaggia e vecchi riflessi imperialisti, nessuno di loro è capace di rigettare il proprio stile di vita per trovare la pace interiore. Preferiscono essere infelici piuttosto che perdere un privilegio, trasformando ogni interazione in uno scambio di potere. Sulle note ansiogene di Cristóbal Tapia de Veer, The White Lotusdisegna il ritratto di un mondo bianco, ricco e nevrotico in cerca di tregua e relax. L’autore semina bombe a orologeria (una borsa da spiaggia smarrita, una suite nuziale già occupata, un’urna funeraria ingombrante) sotto la sabbia bianca per smascherare la violenza del gioco sociale e interrogare senza tabù il concetto controverso di «privilegio bianco». Girata durante l’emergenza Covid, la serie osserva cosa resta della nostra capacità di vivere insieme e vince con 10 Emmy la seconda stagione. Nell’attesa, prolungate il soggiorno e consumate i 6 episodi senza moderazione.