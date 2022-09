L’assedio di Gerusalemme e i Crociati nel film di Ridley Scott

È un film colossal del 2005 diretto da Ridley Scott, Le Crociate, in onda questa sera alle 21 su Iris e ambientato nell'epoca dello scontro tra cristianità e Islam. Il film si focalizza sul personaggio storico romanzato di Baliano di Ibelin prima e durante l’assedio di Gerusalemme. Baliano è un maniscalco francese ricercato per l'omicidio del prete del villaggio. Tentando la fuga ritrova il suo vero padre, il cavaliere Goffredo di Ibelin, diretto in Terra Santa per raggiungere i suoi possedimenti in Gerusalemme, il quale lo convince a seguirlo. Giunti a Messina in Sicilia, dove devono imbarcarsi per la Terra santa, Goffredo viene ucciso da dei gendarmi francesi alla ricerca di Baliano. Prima di morire, il padre fa pronunciare al figlio il giuramento del Cavaliere.

Giunto a Gerusalemme, Baliano prende possesso dei suoi possedimenti e dei Cavalieri già al servizio del padre, che sostengono il pacifico Re della città Baldovino a fianco del maresciallo Tiberias, in perenne contrasto con Guido di Lusignano, sposato con la Principessa Sibilla, sorella di Baldovino, e con Reginaldo di Châtillon, che bramano la guerra contro i saraceni. Dopo la morte del Re, affetto da lebbra, ancora in giovane età e la sconfitta in battaglia di Guido e Reginaldo per opera del potente esercito di Saladino, spetterà proprio a Baliano l'onore di difendere le mura della città e di salvare il popolo di Gerusalemme, consegnando la città a Saladino raggiungendo un accordo di pace. Tornato a casa in Francia, Baliano incontra per caso il re d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, diretto in Terra Santa per riconquistare il regno di Gerusalemme.