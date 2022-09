I temi legati alla salute con «Buongiorno Benessere»

Torna Buongiorno Benessere, il programma settimanale condotto da Vira Carbone dedicato a chi ama vivere bene e in salute.

L'appuntamento è per oggi alle 10.30 su Rai 1.

Nella prima puntata della nuova stagione, ampio spazio sarà dedicato agli aggiornamenti sul Covid 19, sul virus West Nile, che tanto ha preoccupato gli italiani questa estate, e sul vaiolo delle scimmie, altra emergenza virale recente: ospite in studio il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano

Seguirà il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, divulgatore scientifico del Cnr, che illustrerà come difendersi da zanzare e vespe.

Spazio poi al professor Silvio Danese, direttore di gastroenterologia all’Ospedale San Raffaele di Milano, che spiegherà come riconoscere i dolori dell’apparato digerente.

In primo piano anche il primo soccorso con il professor Mario Giuliano, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma, che spiegherà come intervenire nel caso di piccoli incidenti domestici agli occhi. E ancora, la pagina dedicata all’approfondimento con un focus sull’affanno: in studio il professor Antonio Rebuzzi, docente di cardiologia all’Università Cattolica di Roma. Infine, il consueto spazio dedicato alle ricette della salute con lo chef Alessandro Circiello ed allo sport con Samuel Peron.