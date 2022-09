L’uomo nero di «The Outsider» nell’universo paranormale all’ombra di Stephen King

Che si chiami El cuco, the Boogeyman, il Babau, la sostanza non cambia: è l’uomo nero che verrà a prenderti quando meno te lo aspetti. Una delle leggende preferite di Stephen King, a cui ha dedicato un racconto straordinario e declinato in vari modi nei suoi libri successivi. The Outsider, in streaming su Sky e Now Tv, tratto dall’omonimo romanzo di King, non fa eccezione. «Uno dei migliori adattamenti delle mie opere». Parole sue che facciamo nostre. Tutto parte dal ritrovamento di un bimbo di 11 anni massacrato in un bosco, ed è solo l’inizio di questa vicenda da brivido. A incominciare dal protagonista, il poliziotto Ralph Anderson (Ben Mendelsohn, bravissimo) che arresta platealmente l’indiziato (Jason Bateman), allenatore della squadra di baseball e stimato cittadino. Sembra quasi una vendetta personale, in realtà le prove contro Terry Maitland sono al contempo schiaccianti, soprattutto testimoni oculari e impronte, e depistanti: il video di una tv locale lo riprende a chilometri di distanza nelle stesse ore in cui avveniva l’omicidio fornendogli un alibi di ferro. Quella che sembrava un’indagine ordinaria diventa inspiegabile e a dare una mano arriva un’investigatrice privata, Holly Gibney (Cynthia Erivo) famosa per istinto e abilità nel vedere connessioni che ad altri sfuggirebbero. Proprio l’intervento di Gibney fa capire che nulla quadra e sembrano ci siano altri casi collegati. Col passare degli episodi gli elementi «paranormali» diventano sempre più evidenti senza però trascinare lo spettatore in un’altra realtà. Il senso di colpa, la perdita, l’elaborazione del lutto rimangono i temi portanti di questa formidabile miniserie.