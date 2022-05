Quei battiti d’amore romantico nelle vie di «Notting Hill» con Julia Roberts e Hugh Grant

Notting Hill è un quartiere residenziale di Londra particolarmente richiesto ed esclusivo. In origine popolare, è diventato ambitissimo a partire dalla fine degli Anni ‘90 del secolo scorso.

E risale (non a caso) al 1999 Notting Hill, film diretto da Roger Michell, divenuto «di culto» grazie non solo alla location ma anche alla storia d’amore tra una star del cinema statunitense, interpretata da Julia Roberts e un libraio inglese, un fascinoso Hugh Grant.

Il celebre slogan di questa commedia romantica - che andrà in onda stasera alle 21.10 su La 5 - è «Può la star più in voga del momento innamorarsi di un qualsiasi librario londinese?» La risposta è «sì». Julia Roberts, nel suo ruolo ricco di autoironia, è Anna Scott è un’attrice statunitense, tra le più famose star di Hollywood. Lei è legata all’attore Jeff King, ma si innamora di William Thacker, «Will», che possiede «The Travel Bookshop», un modesto negozio di libri di viaggio a Notting Hill. Timido e goffo, vive in una casa con il portone blu con un coinquilino, Spike (Rhys Ifans). Sposato in passato e poi fidanzato con Bella (Gina McKee), si innamora di Anna Scott, con cui convolerà a nozze e dalla quale aspetterà un figlio. Lei, poco equilibrata e impulsiva, alla fine del film vincerà un premio Oscar. Completano il cast degli interpreti principali: Emma Chambers, Tim McInnerny e Hugh Bonnevillo. Numerosi gli attori illustri, tutti non accreditati, che appaiono nel film sotto forma di cameo, da Alec Baldwin (Jeff King) a Matthew Modine Sanjeev Bhaskar, a Meg Ryan. La colonna sonora vinse nel 2000 al Brit Award