Seducente e controversa «Lolita» col premio Oscar Jeremy Irons su musiche di Ennio Morricone

Lolita, con un fascinoso e ispirato Jeremy Irons, è il film del 1997 diretto da Adrian Lyne, su musiche di Ennio Morricone, in onda stasera alle 21.15 su Cielo. Fu certamente una sfida nella sfida quella di Lyne affrontare il secondo adattamento cinematografico della storia tratta dal capolavoro di Vladimir Nabokov (1955). Il primo fu girato nel 1962 da Stanley Kubrick e il romanziere russo fu autore in prima persona della sceneggiatura.

Nel film di Lyne, Jeremy Irons (Premio Oscar nel ‘91 per Il mistero Von Bulow) interpreta Humbert Humbert, la giovane Dominique Swain è Lolita. Siamo nel New England, estate 1947: Humbert, un maturo professore britannico di letteratura francese in attesa di ricoprire una cattedra universitaria nell’Ohio, trascorre i mesi estivi nella casa della vedova Charlotte Haze (Melanie Griffith), dove avviene l’incontro con la figlia dodicenne Dolores, detta Lolita. Rapito dalla sua bellezza acerba, nasce in lui una fortissima infatuazione in parte ricambiata e fomentata dalla vivacità, dall’esuberanza e dagli atteggiamenti provocanti della ragazzina.

Lolita di Lyne, con la sceneggiatura di Stephen Schiff, approvata da figlio di Nabokov, ebbe molte difficoltà a uscire nelle sale. La versione contiene contenuti di sessualità esplicita tra Humbert e l’adolescente Lolita ritenuti osceni. Anche il tema del racconto è estremamente delicato, ossia quello della pedofilia. La leggiadra e controversa ninfetta nata dalla penna di Nabokov è una bambina di 12 anni, Lyne decise di attribuire a Lolita un’età superiore, 14 anni, come Kubrick ne assegnò 16 alla propria. Un riadattamento dell’età che fece apparire meno scandaloso il legame basato sugli istinti e sul sesso tra i due protagonisti.