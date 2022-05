Magic Johnson, dopo il basket la seconda vita

Le leggende sportive appassionano perché osservano la disciplina e una drammaturgia ineluttabile, tra vittorie e sconfitte, gloria e declino. Dopo il monumentale The Last Dance, ritratto di Michael Jordan e di una squadra di basket leggendaria, i Chicago Bulls, la televisione pesca un altro racconto moderno nel «cesto» della NBA. Un’epopea scritta sotto il sole battente della California, teatro dell’ascensione dei Lakers e di un giovane prodigio, Earvin «Magic» Johnson, che ha condotto il basket in una nuova dimensione, per performance sportiva e porosità con lo showbiz. 2,06 metri per 100 chili, energia contagiosa e sorriso ultrabright, Magic Johnson ha collezionato coi momenti di grazia, cinque titoli NBA, tre titoli di miglior giocatore NBA, l’oro olimpico a Barcellona e ancora. Un palmarès prestigioso e un’ascesa formidabile fino a quando nel 1991 l’HIV non spezza i suoi sogni di gloria e apre nuovi orizzonti, battuti dalla docuserie TheyCall Me Magic.

Quattro episodi imperdibili che ripercorrono la sbalorditiva esistenza di un uomo che ha fatto della sieropositività il pivot della sua esistenza, «schiacciando» a canestro i pregiudizi. Earvin Johnson è una star sul campo e fuori campo, dove si reinventa dopo aver restituito la maglia numero 32. Fondi di investimento, progetti di riqualificazione urbana, battaglie sociali, il campione prospera negli affari e nella sua seconda vita commentata su Apple TV+ da Obama, Snoop Dogg, Michael Jordan e Larry Bird, celtico e magnifico rivale. Su quel terreno di gioco d’infanzia che è il basketball, Magic Johnson ha sfidato la gravità e la morte, ha trovato il suo spazio e si è elevato facendo centro all’infinito. A 63 anni conserva il suo «tocco» e quella risata omerica da condividere senza moderazione.