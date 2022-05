Gilles Villeneuve 40 anni senza l’«Aviatore» Ferrari

Batte e batterà forte in eterno il cuore dei ferraristi per Gilles Villeneuve. E indelebile rimane quel maledetto sabato a Zolder: era l’8 maggio 1982 e il campione canadese voluto da Enzo Ferrari aveva 32 anni. Rimbalzano da 40 anni le sequenze dell’incidente causato da un contatto con la March di Mass durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio. Le fiamme avvolsero la Ferrari 126 C2 e Villeneuve, una vita vissuta a 300 all’ora, volò via per entrare nell’Olimpo gli «Dei» del mondo dei motori. Carismatico e schietto, di umili origini, Gilles, che aveva realizzato il sogno di correre in Formula 1, divenne celebre per genio e coraggio. Le sue vittorie e svariate altre prestazioni sono capolavori assoluti nella storia della Formula 1, spesso ottenute su una monoposto non all’altezza di quelle della concorrenza. Perciò viene annoverato tra i più grandi piloti di sempre, pur non avendo mai vinto un titolo mondiale. Grande emozione, dunque, per i tifosi del Cavallino Rampante, soprattutto per chi ha respirato gli anni dell’«Aviatore» a Maranello (1977-1982). Anni che potranno essere ripercorsi grazie agli speciali tivù previsti in occasione del quarantennale dalla scomparsa.

Rai Documentari firma stasera alle 21.20 su Rai Due Gilles Villeneuve - L’Aviatore fra immagini e interviste. Su Sky parla la moglie nella clip in anteprima tratta da Villeneuve Pironi, il documentario, prossimamente anche su Now, esplora l’appassionante storia delle due leggende di F1. Nell’intervista raccolta all’ultimo Gran Premio d’Italia a Imola, Joann Villeneuve narra la vita di Gilles e ricorda la sua l’eredità . Sono state rilasciate sue immagini a Imola e una d’archivio del pilota con la famiglia nel fiore della carriera. «Credeva - dice Joann - che si debba vivere al limite. Per lui la cosa migliore era baciare il guardrail».