Diritto all’aborto sotto attacco, «America contro» racconta una società spaccata in due

L’Oklahoma, a guida repubblicana, lo ha proibito quasi del tutto approvando un disegno di legge che vieta in qualsiasi momento, tranne nei casi che possano salvare la vita di una donna incinta in un’emergenza medica, l’interruzione della gravidanza. L’Assemblea Generale del Maryland, al contrario, ha detto sì ad una misura per facilitarlo, revocando il divieto per infermieri professionisti, ostetriche e assistenti medici, di eseguirlo. Negli Stati Uniti è in corso una silenziosa rivoluzione sul fronte dell’aborto, che sta dividendo il Paese. Il fronte «pro choice», tuttavia, appare sempre più in trappola.

Non sembra infatti esserci il modo per bloccare la decisione della Corte Suprema che a breve potrebbe cancellare il diritto di aborto a livello federale. In settimana, inoltre, la tensione in merito è aumentata a causa della pubblicazione da parte del sito «Politico» del parere preliminare della stessa Corte Suprema: quasi 100 pagine che smontano la sentenza Roe contro Wade, dal 1973 caposaldo del diritto all’aborto negli Usa. È questo il tema al centro del prossimo appuntamento con «America Contro», il programma di Sky TG24 che racconta le fratture sociali degli Stati Uniti, in onda oggi alle 19.30 (e in replica alle 22.30), disponibile On Demand e sul sito skytg24.it. Ospite della puntata sarà la giurista Mary Ziegler, docente di storia del diritto alla Florida State University, ed autrice, tra gli altri, del libro «Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present». Ideato, curato e condotto da Federico Leoni, «America Contro» spiega le origini e gli effetti dell’estrema polarizzazione politica e sociale.