I duchi di Argyll: storia di un piccante scandalo aristocratico

Margaret Whigham, emancipata e mondana, e Ian Campbell, autoritario e tossico, si incontrano in treno, si sposano e vivono una breve passione prima di tormentarsi e poi divorziare con grande fracasso e grande soddisfazione della stampa scandalistica. Ma la (vera) storia tra il duca e la duchessa d’Argyll fu soprattutto infelice e desolante, una relazione sentimentale ridotta a un caso di giurisprudenza, un classico dei manuali di Diritto in Gran Bretagna. Miniserie in tre episodi, A Very British Scandal si concentra sulla distruzione di una coppia e la messa a punto di un prototipo mediatico ancora in auge nel regno di Elisabetta II: lo scandalo aristocratico piccante. Perché prima dei social network, Margaret fu la vittima di revenge porn.

Il carnefice era il suo sposo, pronto a tutto per distruggere la sua reputazione, persino a impiegare in tribunale una Polaroid che mostrava la duchessa praticare una fellatio a un partner anonimo. Alle rivelazioni indecenti del consorte si sommò l’indecente misoginia dei tabloid, dell’opinione pubblica e dell’istituzione giudiziaria. Umiliata ma combattiva, Margaret è incarnata da Claire Foy, di nuovo «sovrana» del regno televisivo. Volto diafano, capace di rischiararsi e di adombrarsi come una «marina» di Turner, attraversa i salotti puritani della Swinging London, tuonando indomita su una classe in piena decomposizione. Paul Bettany compone invece un duca sordido e dissipatore dietro la facciata impassibile imposta dalla crudeltà del ruolo. Creata da Sarah Phelps per la BBC e diffusa da TimVision, A Very British Scandal è un gioco al massacro che arriva quattro anni dopo A Very English Scandal, diretta da Stephen Frears e incentrata sullo scandalo Jeremy Thorpe all’ombra di Westminster.