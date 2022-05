«Normal People» storia di un amore incandescente

Nell’archivio di Starzplay c’è un tesoro nascosto, si chiama Normal People ed è tratto dall’omonimo romanzo di Sally Rooney, scrittrice saggista e poetessa irlandese poco più che trentenne e già fenomeno letterario. La passione tra Marianne e Cornell, scoppia all’improvviso prima come un gioco poi come un’ondata di emozioni e sentimenti che li travolge entrambi. È l’ultimo anno di liceo, Marianne ha una bellezza spigolosa, non ha amici, i suoi compagni la considerano strana, le sue risposte taglienti. Cornell al contrario è molto popolare e teme che la loro relazione gli rovini la reputazione, troppi se e ma lo tormentano, finché non invita un’altra al ballo di fine anno ed è la fine.

Si rincontreranno un anno dopo al college in condizioni opposte, Marianne è sulla cresta dell’onda mentre Cornell, che viene da una famiglia umile, si sente a disagio con i compagni benestanti. Ma l’attrazione è più forte di loro, si desiderano a tal punto che non riescono a stare lontani. La storia di per sé non particolarmente originale, ma Sally Rooney la rende incandescente, da leggere tutta di un fiato, ed è incredibilmente potente e straziante anche nella miniserie diretta da Lenny Abrahamson. Il regista, che ha un talento speciale per casting e direzione degli attori, prende gli sconosciuti Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones (rivelazione) e li rende indimenticabili. Come il loro amore, fatto di sguardi, fragilità, corpi che combaciano alla perfezione, volti che bucano lo schermo e rimangono impressi a lungo nel nostro immaginario. A breve uscirà Talking With Friends, sempre 12 episodi, ancora Abrahmson e un libro di Sally Rooney.