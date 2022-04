Giornata della Terra: una maratona Tv su natura e futuro

Ventiquattro ore per pensare il futuro del nostro pianeta e cosa fare per salvarlo. Per l’«Earth Day», la Giornata internazionale della Terra, oggi la Rai proporrà una programmazione dedicata su radio, tv e web. Su Rai 1 se ne parlerà nei programmi Uno Mattina e Oggi è un altro giorno, su Rai 2 in Ore 14 e Detto Fatto, su Rai 3 Elisir si occuperà del rapporto tra uomo e animali, Geo avrà ospite la attivista e scrittrice Sara Segantin.

Rai 5 proporrà la prima puntata di Animali genitori eccezionali, una serie che spiega come in natura ci si occupi dei cuccioli, e Mondi d’Acqua, serie di documentari su fauna e flora acquatica finlandese. A oltre 50 anni dall’istituzione dell’«Earth Day» Rai Storia ricostruirà come si è giunti dedicare una giornata al pianeta e come si è celebrata dal 1970 in poi, mentre Rai Scuola proporrà due puntate tematiche di «Storie di Scienza» e «Verso il futuro». Il Portale Rai Cultura metterà a disposizione uno speciale in cui si scoprirà quanti danni faccia la plastica, ma anche come ecoplastiche, funghi e larve mangia plastica si stiano rivelando validi alleati per proteggere gli ecosistemi (il link per lo speciale Terra).

In diretta esclusiva su RaiPlay, invece, dalle 8.30 fino alle 22, una vera maratona multimediale dal titolo One People One planet, con contributi video, talk, eventi musicali e culturali promossi da Earth Day Italia in collaborazione con la Rai. In particolare, alle 14, sarà in onda il video di Mari Té K nella sezione «Ponti sul Mediterraneo». Verrà creata una selezione di contenuti tratti da programmi Rai come Quark Atlante, Super Quark+, Kilimangiaro, Sapiens e Geo. Anche Radio Rai porterà l’attenzione sulla 52° Giornata internazionale della Terra: su Radio 1 se ne occuperanno Moka con Giovanni Acquarulo, Radio Anch’io con Giorgio Zanchini, Che giorno è con Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi e Zapping con Giancarlo Loquenzi. Radio 3, infine, darà spazio al tema della salvaguardia del pianeta nel corso di Radio 3 Scienza.