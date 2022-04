Epico viaggio nei vangeli con il kolossal hollywoodiano «Il re dei re» di Nicholas Ray

Verso la Pasqua con il kolossal storico Il re dei re (1961), di Nicholas Ray, in onda stasera alle 21.25 su Rete 4. Il film, prodotto e distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer e ispirato ai vangeli, vede nel cast: Jeffrey Hunter, Gesù; Siobhán McKenna, Maria; Robert Ryan, Giovanni Battista; Ron Randell, Lucio Catanio; Hurd Hatfield, Ponzio Pilato.

Siamo nel Nel 63 a.C.: Gneo Pompeo Magno conquista Gerusalemme e la fa saccheggiare. Esplodono le ribellioni all’autorità di Roma all’ombra di Erode il Grande assassinato dal figlio Erode Antipa, che sale al trono. Ci si sposta a Betlemme col falegname Giuseppe e la moglie Maria che arrivano per farsi censire. Non trovano alloggio per la notte si rifugiano in una stalla dove nasce Gesù, dove giungono pastori e Magi dall’Oriente per adorarlo. Erode, venuto a sapere della nascita, ordina di uccidere tutti i neonati, così Maria e Giuseppe fuggono in Egitto col bambino. Ecco Nazareth con Gesù che lavora nella bottega con Giuseppe. Passano altri anni, i ribelli capitanati da Barabba e Giuda Iscariota sono pronti ad assalire la carovana che trasporta a Gerusalemme il nuovo governatore di Giudea Ponzio Pilato.

Intanto, Gesù entra trionfalmente nella città santa. Barabba viene arrestato e Gesù, la sera del Giovedì di Pasqua, fa l’ultima cena con gli apostoli e va a pregare al Getsemani. La sua vita dipende da Pilato, ma il popolo vuole Barabba libero, li accontenta e si lava le mani. Gesù con la croce e la corona di spine viene crocifisso sul Golgota con i due ladroni. Poi, viene deposto dalla croce e portato nel sepolcro. Maria Maddalena trova la tomba vuota e incontra Gesù risorto. Infine, sulle rive del lago di Tiberiade Gesù appare agli apostoli e dice loro di portare il suo messaggio sino ai confini del mondo.