Donne-coraggio tra fantasy e horror nel mondo di «Roar»

Resilienza o emancipazione? Otto episodi al femminile con un titolo che ammicca al contenuto: Roar, la serie antologica (storie e personaggi diversi) in streaming da domani (15 aprile) su Apple TV+, basata su alcuni dei racconti di Cecelia Ahern. Attraverso i generi più disparati, dal fantasy all’horror, esploriamo mondi, epoche, scenari che hanno in comune donne alle prese con situazioni insolite che richiedono forza e coraggio straordinari.

«Papà è morto, la mamma presto dimenticherà tutto e io non sarò più una figlia» dice Nicole Kidman nell’episodio The Woman Who Ate Photographs. Nel tentativo di fermare il tempo, la malattia della madre e l’ineluttabile fine, divora fotografie, per riprodurre attimi, istanti di felicità appartenuti all’infanzia, all’adolescenza, al passato. In un altro episodio una bambina cresce con la convinzione che la bellezza sia più importante dell’intelligenza. Diventa una modella (Betty Gilpin), conosce un uomo, lo sposa e addio carriera: ci vorranno anni da trofeo» per farle aprire gli occhi. Voltiamo pagina e la solitudine della protagonista (Merritt Wever) si dissolve per magia quando un’anatra saputella si palesa al momento giusto, pronta a esaudire ogni suo desiderio e fantasia.

Non manca la ghost story in cui la fanciulla (Alison Brie) deve risolvere il proprio omicidio con citazioni o meglio invocazioni a Whoopi Goldberg per comunicare con i viventi. O la scrittrice di colore (Issa Rae) che in una stanza piena di uomini bianchi scopre di essere trasparente. Gran finale con un western delizioso, La donna che amava i cavalli, dove l’amicizia salva la vita alla bella fanciulla (Fivel Stewart). Brillante e divertente, binomio raro.