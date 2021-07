FALL. N. 21/19 R.F.

Piena prop. dei seguenti beni siti nel Comune di Ruvo di Puglia (BA)

Lotto 1 - Via Trieste n.15. Immobile ad uso abitazione al p. rialzato della Via Trieste n.15 e p. seminterrato della via G. Mastrorilli n.26, comunicanti tramite scala interna. Prezzo base: Euro 57.000,00 (Offerta minima Euro 42.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.140,00.

Lotto 2 – Loc. Calendano. Compendio di suoli edificabili ricadenti in Zona C/3 Estensiva Turistica del P.R.G. vigente nel Comune di Ruvo di Puglia, ed inseriti nel piano di Lottizzazione denominato "Comparto 6" approvato in via definitiva. Prezzo base: Euro 305.000,00 (Offerta minima Euro 228.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 6.100,00.

Lotto 3 - Via Nilde Jotti. Suolo edificabile di mq. 2.500,00 ca. ricadente in zona D/1 Industriale del P.R.G. vigente nel Comune di Ruvo di Puglia, provvisto sui due fronti strada di recinzione metallica su cordolo in cemento armato, con adiacente marciapiedi, dotata di n.4 accessi carrabili, con rispettivo cancello scorrevole. Prezzo base: Euro 223.000,00 (Offerta minima Euro 167.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 4.460,00.

Lotto 4 - Via Labriola 7. Suolo edificabile ricadente in zona destinata ad insediamenti di tipo industriale. Prezzo base: Euro 138.000,00 (Offerta minima Euro 103.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.760,00.

Lotto 5 - Via A. Volta n. 3/A. Abitazione unifamiliare, del tipo a schiera, composta da n. 4 livelli (n.1 seminterrato, e n.3 fuori terra di cui n.1 mansardato) collegati da scala interna di impronta ellittica. Prezzo base: Euro 320.000,00 (Offerta minima Euro 240.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 6.400,00.

Vendita senza incanto presso il venditore: 21/10/2021 ore 11:30, innanzi al G.D. Dott. Giuseppe Infantini presso il Tribunale di Trani P.zza Trieste 1. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 20/10/2021 in Cancelleria Fallimentare.

Per maggiori info rivolgersi al direttore della Sezione Fallimentare Dott. Pasquale Vitagliano ovvero contattare il Curatore Avv. Maria Paola Larato tel. 0883487730, su www.tribunale.trani.giustizia.it, www.giustizia.bari.it e www.astegiudiziarie.it (Cod.

A4211033,A4211034,A4211035,A4211036,A4211037).