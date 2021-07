CONTENZIOSO N. 3208/18 R.G.

VENDITA SINCRONA TELEMATICA

Lotto Unico - Comune di Terlizzi (BA) Via Arezzo 1. Box singolo della sup. commerciale di mq. 26,00, inserito in autorimessa privata in zona semi-centrale al p. interrato di un fabbricato condominiale accessibile da cancello situato su sede stradale che immette su ampia rampa di discesa antiscivolo. Nella disponibilità dei proprietari.

Prezzo base: Euro 15.750,00 (Offerta minima Euro 11.812,50) in caso di gara aumento minimo Euro 315,00.

Vendita senza incanto sincrona telematica: 28/09/2021 ore 15:30, partecipabile telematicamente tramite il sito ww.astetelematiche.it.

Deposito offerte entro le ore 12:00 del 27/09/2021 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Maggiori info presso il delegato Not. Francesco Campi, tel. 0803601106, su www.tribunale.trani.giustizia.it, www.giustizia.bari.it e www.astegiudiziarie.it (A2816374).