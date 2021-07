ESEC. IMM. N. 511/17 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

Comune di Fragagnano (TA) corso Vittorio Emanuele.

Lotto 1 - civ. 37. Piena propr. su immobile uso locale deposito/garage a p.terra con zona di pertinenza in cui è allocato un vano ascensore, munito di ingresso indipendente sulla via; sup. calpestabile di ca. mq 24 (vano deposito garage) e di mq 46 (area di pertinenza).. Prezzo base: Euro 9.580,00 (Offerta Minima Euro 7.185,00) in caso di gara aumento minimo Euro 250,00.

Lotto 2 - civ. 41. Piena propr. su immobile uso ufficio/studio tecnico a p. terra, con ingresso indipendente, costituito da ingresso/sala d'attesa, 3 vani, vano deposito, antibagno e bagno. Occupato da uno studio di ingegneria. Prezzo base: Euro 96.720,00 (Offerta Minima Euro 72.540,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00.

Lotto 3 - civ. 39. Piena propr. su appartamento al p.1o composto da 4 vani e accessori, oltre a 2 disimpegni e 2 ripostigli, per ca. mq 150 calpestabili. Libero. Prezzo base: Euro 114.872,00 (Offerta Minima Euro 86.154,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00.

Vendita senza incanto asincrona telematica: 21/09/2021 ore 17:30, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara che terminerà alle ore 16 del 23/09/2021, salvo eventuali prolungamenti.

Deposito offerte entro le ore 12:00 del 20/09/2021 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato avv. Gianluca Galluzzo tel/fax 099 7324606 e-mail: g.galluzzo@libero.it e su www.tribunale.taranto.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4213241, A4213242, A4213243).