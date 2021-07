DIVISIONE IMMOBILIARE N. 9586 DEL 2019 R.G.C.

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA’ ASINCRONA

G.I. Dott. A. Silvestrini

Lotto Unico:

Appartamento a LECCE, Piazzetta Lucio Battisti 5, della superficie commerciale di 130,30 mq per la quota di 1/2 indivisa di proprietà)

Il complesso condominiale di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di stima è ubicato nei pressi di via Vecchia Carmiano, zona in forte espansione residenziale. l'unità immobiliare oggetto di stima, posta a piano terra, presenta sul lato antistante e retrostante degli scoperti di esclusiva pertinenza. La composizione complessiva dell'immobile (tra coperto e scoperto) rende l'abitazione confortevole poichè la doppia esposizione, rende tutti gli ambienti luminosi. Planimetricamente l'unita immobiliare è composta da: un ampio vano ingresso/soggiorno servito da un balcone abitabile ed un giardino, sala da pranzo con cucina a vista con il secondo balcone con giardino, tre camere da letto e doppi servizi igienici finestrati. Internamente l'appartamento presenta opere di finitura standard, porte in legno massello e pavimenti in grés porcellanato.

Inoltre fa parte dell'immobile il box auto al piano interrato censito al sub. 58

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano TERRA, interno 1, scala A, ha un'altezza interna di m. 3,00. Identificazione catastale:

foglio 226 particella 853 sub. 1 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 604,25 Euro, indirizzo catastale: VIA DE ROSIS, piano: TERRA, l 03/07/2003

L'intero edificio sviluppa 9 piani, 8 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2003.

box singolo, composto da unico vano, sviluppa una superficie commerciale di 6,00 Mq, identificato con il numero sub. 58.

Identificazione catastale:

l foglio 226 particella 853 sub. 58 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita 53,30 Euro, indirizzo catastale: Via De Rosis piano s1 interno 1 scala A, piano: interrato

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 105.802,90

Rilancio di € 1.500,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

AVVISA CHE

tramite il portalehttps://www.astetelematiche.it il giorno 27 Ottobre 2021 alle ore 13.00, avrà inizio con l’esame delle offerte telematiche la procedura di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona –e terminerà il giorno 03-11-2021 ore 13.00;

Termine presentazione offerta e deposito cauzione :

entro le ore 12,00 del giorno 20-10-2021

Il gestore della vendita è: NEPRIX S.r.l. (già IT Auction S.r.l.)

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto reperibile sui siti http://venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it - www.asteannuci.it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONE allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Laura Rizzo con studio in Lecce, cell. 3299290324