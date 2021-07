N. proc. 410/2018

Giudice dell’esecuzione Dr.ssa Anna Rita Pasca

LOTTO N. 1:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Appartamento a CORIGLIANO D'OTRANTO Via Giuseppe Mazzini 21 A, della superficie commerciale di 311,08 mq. L’immobile è censito in N.C.E.U. del Comune di Corigliano D’Otranto identificato al foglio 19 particella 494 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/7, classe 2, consistenza 11 vani, rendita 766,94 Euro, indirizzo catastale: Via Giuseppe Mazzini, piano: T - S1;

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Autorimessa a CORIGLIANO D'OTRANTO Via Giuseppe Mazzini 21 A, della superficie commerciale di 198,64 mq. L’immobile è censito in N.C.E.U. del Comune di Corigliano D’Otranto identificato al foglio al foglio 19 p.lla 494 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 180 mq, rendita 232,41 Euro, indirizzo catastale: Via Giuseppe Mazzini, piano: S1,;

Prezzo base € 242.367,34

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 181.775,51

Rilancio minimo € 3.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

la vendita si terrà in modalità telematica ASINCRONA

Durata asta: inizierà il 26/10/2021 ore 11,00 e terminerà il 03/11/2021 ore 11,00.

Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del giorno 19/10/2021

Il gestore della vendita è Oxanet S.p.A. La vendita avverrà per via telematica asincrona, attraverso la piattaforma www.garatelematica.it.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it e www.asteannunci.it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONA allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Dott. Roberto Rizzo con studio in Galatone (LE) alla via San Luca, n. 122 tel. 0833/865261, indirizzo e-mail servizioimpresa@gmail.com.

LOTTO N. 2:

Piena proprietà 1000/1000 appartamento a CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) Via Galatina 83, della superficie commerciale di 247,83 mq. L’immobile è censito in N.C.E.U. del Comune di Corigliano D’Otranto identificato al foglio 17 particella 260 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita 187,47 Euro, indirizzo catastale: Via Galatina 83, piano: T;

Prezzo base € 75.839,24

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 56.879,43

Rilancio minimo € 2.500,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

la vendita si terrà in modalità telematica ASINCRONA

Durata asta: inizierà il 26/10/2021 ore 11,00 e terminerà il 03/11/2021 ore 11,00.

Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del giorno 19/10/2021

Il gestore della vendita è Oxanet S.p.A. La vendita avverrà per via telematica asincrona, attraverso la piattaforma www.garatelematica.it.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it e www.asteannunci.it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONA allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Dott. Roberto Rizzo con studio in Galatone (LE) alla via San Luca, n. 122 tel. 0833/865261, indirizzo e-mail servizioimpresa@gmail.com.