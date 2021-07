P.E. n. 186/2019 R.G.Es. Imm.

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

Il professionista delegato Dott.ssa Anna Maria De Lorenzis, con studio in Lecce alla Via Ss Giacomo e Filippo n.7/a Cell. 340/5247026, indirizzo e-mail dott.annadelorenzis@libero.it

- Visto il Decreto integrativo dell’ordinanza di vendita del G.E. Dott. Sergio Memmo del giorno 21/07/2020 - visto l’art. 591 bis cpc

AVVISA

che il giorno 04/10/2021 alle ore 12,30 (L’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute, comunque non prima dell'orario indicato, e terminerà il quinto giorno successivo - esclusi: sabati, domeniche e festivi– 11/10/2021 - nel medesimo orario in cui è iniziata)

- Presso il Tribunale di Lecce in Via Brenta, 73100 Lecce - Aula n. 22 procederà alla vendita telematica asincrona tramite la piattaforma del gestore

1) ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. www.astetelematiche.it del seguente immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile.

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Qualora l’aggiudicatario non lo esenti, il Custode procederà alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA, SUDDIVISI IN LOTTI, E DELLA RELATIVA “BASE DI OFFERTA”

Lotto 1

Piena proprietà per la quota di 1/1 del corpo pignorato, classificato come “Abitazione di tipo Popolare”, ubicata alla via Cadorna n.16, in Supersano (Le), Italia. L’unità immobiliare, attualmente allo stato rustico e in abbandono, è priva di qualsiasi allaccio alle relative reti di fornitura elettrica, idrica-fognante e gas, e si sviluppa su tre piani completamente fuori terra e uno seminterrato. L’ accesso all’immobile avviene dalla strada perpendicolare a via Cadorna, denominata via Trento; da qui a mezzo di un corpo scala interno è possibile accedere al piano rialzato, al piano primo e al piano secondo, mentre in prossimità

dell’ ingresso un ulteriore corpo scala permette l’accesso al vano cantina, costituito da un vano univoco. Il piano rialzato, originariamente concepito per ospitare la zona giorno, è costituito attualmente da un open space e da due piccoli vani chiusi, di cui uno presumibilmente destinato a wc.

Il piano primo, destinato da progetto ad ospitare la zona notte, è costituito attualmente da due vani (riconducibili alle camere da letto previste all’ interno del summenzionato progetto) e da un balcone prospiciente sia via Cadorna che via Trento. Il piano secondo è costituito invece da un corridoio che permette l’accesso ad un’ampia terrazza esterna a PE n. 186/_2019 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce livello, un piccolo servizio igienico e un vano pluriuso. L’immobile è posto al piano seminterrato,

rialzato, primo e secondo, è sito alla via Cadorna n.16, e sviluppa una superficie reale lorda (superficie interna e aree esterne di pertinenza dell’immobile) pari a 255,15 mq.

Identificazione catastale:

Immobile censito al NCEU del Comune di Supersano al foglio 27, particella 651, subalterno 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 162 mq, escluse aree scoperte 153 mq, rendita € 231,63.

PRATICHE EDILIZIE:

Concessione di costruzione n. XX/XX . Per i lavori di costruzione di un seminterrato e modifica ai piani superiori nell’abitazione sita in Supersano (LE) alla via Cadorna angolo via Trento. Pratica edilizia n.

XX/ XX rilasciata il XXX .

Stato di Possesso

L’unità immobiliare, ad oggi allo stato rustico e in abbandono, risulta libera in quanto non fruibile, così come da elaborato peritale.

Conformità urbanistico edilizia

Sono state riscontrate delle difformità urbanistico-edilizie che si sostanziano in alcune opere di diversa distribuzione interna degli spazi, nella diversa realizzazione della scala di accesso dal piano terra al piano primo e al piano secondo, nonché della scala di ascesso al vano cantina rispetto a quanto assentito con il relativo titolo abilitativo, la mancata realizzazione dell’ampliamento del vano cantina regolarmente assentito; difformità regolarizzabili mediante pratica edilizia in sanatoria da presentare presso il competente ufficio del Comune di Supersano (LE). È stata riscontrata una difformità urbanistico-edilizia

che si sostanzia nella chiusura di due vani finestra senza alcun titolo abilitativo; difformità regolarizzabile mediante demolizione della muratura di tamponamento delle finestre, trasporto, smaltimento a discarica autorizzata e ripristino dello stato dei luoghi assentito.

Conformità catastale

Variazione catastale da predisporre a seguito della succitata pratica edilizia in sanatoria da presentare presso il competente ufficio del Comune di Supersano (LE) per la regolarizzazione delle opere realizzate senza titolo abilitativo; difformità regolarizzabile mediante pratica DOCFA presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio.

Prezzo base: €. 19.704,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 14.778,00

Rilancio minimo: €. 1,000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Si precisa che in fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l’inserimento di importi con decimali.

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima del Ing. XXX del 10/11/2019 reperibile su sito www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, personalmente ovvero a mezzo di avvocato (ma solo per persona da nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.), tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA

- ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA www.astetelematiche.it Il “manuale utente per la presentazione

dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”,

sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.

L’offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica, ovvero, entro le ore 12,00 del giorno 27/09/2021, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

– la lettura integrale del “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.