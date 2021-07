N. PROC. R.G. Es. Imm. 594/2018

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Giudice dell’esecuzione Dott. Sergio Memmo

LOTTO UNICO 1: diritto reale posto in vendita PIENA PROPRIETA’ tipologia APPARTAMENTO comune ed indirizzo ove è situato l’immobile; SURBO (LE) in via Dante Alighieri n.1

caratteristiche è posto al piano terra ed al piano seminterrato e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 133,50 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà rilasciato composto da 1) a piano terra ingresso, due stanze studio, 2 bagni e ripostiglio, 2) a piano seminterrato vano deposito e ripostiglio.

L’immobile è censito in N.C.E.U Comune di Surbo (Le). Catasto fabbricati Foglio 20, Particella 627, Sub. 5, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Superficie castatale129 mq (totale escluse aree scoperte 128 mq), Piano terra ed interrato, Rendita €197,54. Vi sono difformità urbanistico - catastali

Prezzo base: €. 41.975,32

Rilancio minimo: €. 1.000,00

Cauzione: €. 10% del prezzo base

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 c.p.c.: €. 31.481,49

Cauzione: €. 10% del prezzo offerto

La vendita telematica si terrà in modalità asincrona presso: la sala aste telematiche del Tribunale di Lecce Via Brenta l’aula n. 22 postazione 1 tramite la piattaforma del gestore della vendita Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. www.astetelematiche.it

Data della vendita: 25/10/2021 Ora: 11.30

Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del giorno 18/10/2021

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Cesare Elia reperibile unitamente all’ordinanza di vendita al decreto integrativo ed all’avviso di vendita sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it , www.oxanet.it e sulla piattaforma del gestore della vendita che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato.

Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo https://pst.giustizia.it sezione “documenti” sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.

L’offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12 del 18/10/2021 inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo (nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale ) -02/11/2021- nel medesimo orario in cui è iniziata.

Per maggiori informazioni sulla vendita: Il Professionista Delegato – Custode Giudiziario Avv. Michele Massari. con studio in Lecce alla via F.Caracciolo,23 tel. 328/8946710 0832/345601, indirizzo e-mail michelemassari@libero.it pec massari.michele@ordavvle.legalmail.it